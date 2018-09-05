В Естонії військового офіцера викрили у шпигунстві на користь Росії

Харьюський повітовий суд Естонії за підозрою у державній зраді заарештував офіцера головного штабу Сил оборони майора Дениса Метсаваса і його батька Петра Воліна.

Як повідомляє портал ERR.ee, їм закидають шпигунство на користь Росії.

За даними слідства, Метсаваса і його батько передавали секретну інформацію Головному розвідуправлінню Генштабу ВС РФ.

Також зазначається, що їх співпраця з ГРУ тривала, як мінімум, п'ять років.

Естонське громадянство Метсавас і його батько отримали у 90-ті роки. На даний час Волін знаходиться на пенсії, але раніше він працював у службі виконання покарань Естонії, а за часів радянського режиму у прикордонній службі КДБ.

Яку саме інформацію передавали російські шпигуни, не уточнюється, проте відомо, що Метсавас, перебуваючи з 2008 року у Силах оборони Естонії, мав доступ до проектів розвитку оборони країни, зокрема, артилерії.

Нагадаємо, що Британія і США активізують зусилля для зруйнування агентурної мережі РФ.