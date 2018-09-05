В Іраку під час зіткнень на демонстрації загинуло щонайменше 5 людей

В Іраку внаслідок зіткнень сил безпеки з демонстрантами в місті Басра загинуло щонайменше п’ятеро людей, ще 16 осіб отримали поранення.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцевих чиновників.
"На другий день протистоянь між силами безпеки й демонстрантами в іракському місті Басра загинуло щонайменше п’ятеро людей, ще 16 осіб отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
За словами чиновників, щонайменше 14 членів сил безпеки іракського уряду також потерпіли внаслідок сутичок.
Зазначається, що протестувальники невдоволені тим, що в регіоні не надаються базові послуги, зокрема, й забезпечення питною водою.
Демонстранти також вважають, що саме через корупцію в регіоні досі немає належної інфраструктури попри великі запаси нафти.
В уряді відповіли, що продовжують шукати вирішення цієї проблеми.