В Японії офіційно зафіксували найстарішу у світі одружену пару, вік якої разом складає 208 років. Їхній шлюб триває вже 80 років.

Про це повідомляє Reuters.

108-річний Масао Мацумото та 100-річна Міяко Мацумото одружилися у жовтні 1937 року. На сьогодні вони вже мають 25-річну праправнучку.

Рекорд тривалості їхнього шлюбу з урахуванням віку пари занесли до Книги рекордів Гіннеса.

«Я така щаслива. І я дякую своєму терпінню за це, дійсно. Я така щаслива, що не втримую сліз», — розповіла Міяко.

Пара офіційно зареєструвала свій шлюб, однак ніколи не мала весільної церемонії, оскільки в той час Японія вступила у війну, і Масао відправили на службу.

«Вони доживають свій вік, і це честь для них отримати таку нагороду. Я би хотіла, аби вони продовжували жити мирним життям», — каже дочка родини Мацумото Хіромі.

У Японії один з найкращих показників тривалості життя. Згідно з даними міністерства охорони здоров’я країни, в середньому люди живуть 84 роки.

Раніше рекорд з найстарішої у світі пари був встановлений чоловіком та дружиною з Норвегії, вік яких на двох складав 210 років 1 місяць та 34 дні. Однак дружина померла у 2004 році.