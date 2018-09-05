В Японії зареєстрували перший випадок смерті працівника АЕС Фукусіма від радіації

В Японії зареєстрували перший випадок смерті від радіаційного опромінення працівника атомної електростанції Фукусіма, зруйнованої цунамі і землетрусом понад 7 років тому

Про це повідомляє Reuters, передає hromadske.ua.

Міністерство Здоров’я, праці та добробуту Японії заявило, що родині померлого виплатять компенсацію.

Загиблий, ім’я котрого не розголошують, працював на різних реакторах по Японії і щонайменше двічі працював на Фукусімі після катастрофи 2011 року. У нього виявили рак легенів в лютому 2016-го.

Раніше в Японії вже заявляли про 4 випадки нездужання робітників на Фукусімі, проте це перший смертельний випадок, заявили в міністерстві.

Землетрус магнітудою 9 уразив Японію в березні 2011, викликавши цунамі, яке забрало життя щонайменше 18 тисяч людей і призвів до найстрашнішої катастрофи на АЕС з часів Чорнобильської аварії.

Понад 160 тисяч людей були змушені покинути свої домівки через радіаційну небезпеку. Під час хаосу, коли відбувалась евакуація, сотні людей загинули, проте про смерті внаслідок впливу радіації заявлено не було.

У грудні 2013 року АЕС офіційно закрили. На території станції тривають роботи з ліквідації наслідків аварії. За оцінкою японських інженерів-ядерників, на приведення об'єкта в стабільний, безпечний стан може знадобитися до 40 років.