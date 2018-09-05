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ВР сьогодні розгляне ратифікацію угод з Туреччиною, Швейцарією та Молдовою

5 вересня, 2018 - 11:08
Фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

Верховна Рада розгляне в середу законопроекти про ратифікацію угод з Туреччиною про взаємний захист інвестицій, з Португалією - щодо економічного співробітництва, з Швейцарією та Молдовою - про реадмісію.

Про це йдеться в порядку денному Ради, опублікованому на офіційному сайті.

Першим у порядку денному стоїть розгляд проекту постанови №8598 про проведення 5 грудня парламентських слухань на тему: "Освіта і наука для забезпечення збалансованого розвитку людського капіталу в Україні".

Далі запланований проект постанови №8088 про проведення Всеукраїнської Естафети Єднання з нагоди 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

Після розгляду цих проектів постанов депутати перейдуть до розгляду блоку ратифікаційних законопроектів, серед яких ратифікації угоди з урядом Турецької Республіки про взаємне сприяння та захист інвестицій (№0183), з Португальською Республікою - про економічне співробітництво (№0187), з Швейцарською Конфедерацією та Республікою Молдова про реадмісію осіб (№0192 та №0188).

Після цього запланований розгляд проекту постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Державна природоохоронна політика України: стан та перспективи розвитку".

У другій половині дня депутати працюватимуть в комітетах та фракціях

Джерело: День

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