ЄК веде політику подвійних стандартів щодо "Північного потоку-2", - Сіярто

Єврокомісія веде політику подвійних стандартів щодо енергетичних проектів в Європі, зокрема Nord Stream 2.

Про це під час Економічного форуму у Криниці-Здруй на півдні Польщі у середу заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, передає Укрінформ.

"В ЄС існують подвійні стандарти, наприклад "Північний потік-2", з яким Єврокомісія не має проблем. Єврокомісія "вбила" "Південний потік" з обгрунтуванням, що він не включає Україну. Однак, "Північний потік-2" також не включає Україну, але з тих пір, як він цікавий для інших країн, це вже не є проблемою", - підкреслив Сіярто.

Глава угорської дипломатії також наголосив на необхідності подальшого розширення ЄС. Він нагадав, що наступний рік буде першим в історії ЄС, коли кількість його членів зменшиться (вихід Великої Британії — ред.). За його словами, необхідно збільшувати кількість членів і знайти підтримку для процесу розширення ЄС.

"Зменшення кількості членів є поганим для розвитку. Ми маємо це змінити, знайти можливість для розширення ЄС, щоб в майбутньому ЄС був сильним і конкурентноздатним", - підкреслив Сіярто.

Як інформувалося, цьогорічний форум у Криниці, який триватиме до 6 вересня, відбувається під гаслом "Європа спільних цінностей чи Європа спільних інтересів?". У ньому беруть участь понад 4 тисячі гостей - президентів, глав урядів, міністрів, парламентаріїв, експертів, бізнесменів, діячів культури та представників ЗМІ з понад 60 країн Європи, Азії та США.