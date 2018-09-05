Золотовалютні резерви України скоротилися

Міжнародні резерви України станом на 1 вересня 2018 року становили $17,2 млрд в еквіваленті, що на 2,9% менше у порівнянні з серпнем цього ж року.

Про це повідомили у прес-службі Національного банку України (НБУ).

В регуляторі відзначають, що до скорочення резервів призвели інтервенції НБУ з метою згладжування надмірних коливань курсу гривні на міжбанківському валютному ринку.

Так, за підсумками місяця було продано $668 млн, з яких через інтервенції за вибором найкращої ціни було продано $311,9 млн та на аукціонах – $356,1. При цьому, на поповнення резервів у серпні куплено $16,7 млн.

Також на зменшення міжнародних резервів вплинули платежі з обслуговування та погашення зовнішнього боргу.

Зокрема, на користь Міжнародного валютного фонду було сплачено $607,4 млн. Окрім платежів на користь МВФ, у серпні на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано $447,9 млн, з яких $389,2 млн становили обслуговування та погашення за державними цінними паперами.

Разом з тим, золотовалютні резерви зменшилися за рахунок операцій уряду із залучення коштів в іноземній валюті шляхом розміщення державних боргових паперів.

Так, обсяги розміщення облігацій зовнішньої державної позики за цей період становили $725 млн, внутрішньої - $382,1 млн та €69,1 млн.

Переоцінка фінансових інструментів –зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют у сумі $19,9 млн також вплинула на скорочення резервів.

У цілому, станом на 1 вересня 2018 року, обсяг міжнародних резервів покриває 2,9 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду та Нацбанку.