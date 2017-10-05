Американська General Electric допоможе з оновленням "Укрзалізниці"

Американська компанія General Electric надасть Україні допомогу в модернізації української залізниці.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час Київського міжнародного економічного форуму, повідомляє "Укрінформ".

Він зауважив, що буквально вчора завершив перемовини з цією компанією, в результаті чого сторони домовилися про об'єднання зусиль для модернізації всієї системи української залізниці.

"Ми не просто закуповуватимемо необхідні товари General Electric, ми спільно вироблятимемо цю продукцію на території України", - наголосив Гройсман.

За його словами, співпраця розпочнеться з 10% локалізації виробництва на території України і має вийти на показник 40%.