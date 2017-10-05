Бойовики обстріляли стратегічно важливу насосну станцію, звинувативши ЗСУ

Ввечері 4 жовтня російські найманці на Донеччині обстріляли насосну станцію біля Ясинуватої, від якої залежить водопостачання 400 тис. людей по обидва боки лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

При цьому бойовики розповсюдили фейкові повідомлення про те, що обстріл здійснили українські військові.

За даними української сторони СЦКК, обстріли в районі станції були зафіксовані лише 4 жовтня поточного року близько 19:30, але вогонь з автоматичних гранатометів (20 розривів) та великокаліберних кулеметів вівся у зворотному напрямку - з підконтрольного терористам "ДНР" села Василівка по населеному пункту Кам'янка.

Станція Південно-Донбаського водоводу, яку обстріляли окупанти, є одним з найважливіших вузлових об'єктів у системі водопостачання регіону.