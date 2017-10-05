Через пожежу в львівському дитсадку потрапила до лікарні однорічна дитина

У Львові після пожежі у дитячому садку госпіталізували однорічну дівчинку – вихованку дошкільного закладу. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За інформацією поліції, у медичний заклад батьки доставили вихованців одного з львівських дошкільних навчальних закладів: 2-річного хлопчика та однорічну дівчинку. В обох дітей були симптоми отруєння продуктами горіння.

"Після обстеження та здачі аналізів діагноз хлопчика не підтвердився і лікарі відпустили його додому, дівчинку госпіталізували", - зазначили в поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років. Проводиться досудове розслідування.