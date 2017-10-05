До Верховної Ради передали більше 6 тисяч підписів за збереження національного парку "Бузький Гард" на Миколаївщині

Жителі Миколаївської області зібрали 6480 підписів на захист Національного заповідника «Бузький Гард» і прийшли 4 жовтня під стіни Верховної Ради, щоб передати їх в парламент. Люди виступають проти розширення Ташлицької ГАЕС, б’ють на сполох, що в цьому випадку рівень води в річці Південний Бузі підніметься і затопить заповідні острови.

«Плани із підняття рівня Олександрівського водосховища та затоплення унікальної місцевості «Бузький Гард», колиски українського козацтва виникли в рамках проекту завершення будівництва Ташлицької ГАЕС, складової Южно-Українського енергокомплексу, - розповідає керівник Штабу опору затопленню Бузького Гарда, ветеран АТО і правозахисник Олег КРАВЕЦЬ. - Підвищити рівень водосховища планують згідно з постановою Кабміну №552-р від 13 липня 2016-го року «Про схвалення Програми розвитку гідроенергетики». Однак цей нормативно-правовий акт суперечить Указу Президента України від 2009 року, за яким створено Національний парк «Бузький Гард». Також в ньому не враховується судове рішення про незаконність вилучення на користь «Енергоатому» та зміну цільового призначення земель природоохоронного призначення, яким заборонено підвищувати рівень Олександрівського водосховища вище 8 метрів».

З метою захисту Національного природного парку «Бузький Гард» як об’єкту культурної спадщини всеукраїнського значення «Історичний ландшафт центру Бузько-Гардівської паланки Війська Запорізького», в серпні цього року на Миколаївщині було створено Штаб опору затопленню Бузького Гарду. Його керівником обрано відомого в області правозахисника, одного з очільників громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО», людину з активною життєвою позицією Олега Кравця. Починаючи з серпня захисники Бузького Гарду розгорнули активну протидію намірам енергетиків, розповідають активісти.

Олег Кравець повідомив, що до активістів вийшов секретар комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики Остап Єднак, якому передали зібрані підписи і мали розмову.

Раніше «День» повідомляв, що мешканці Миколаївщини виступають проти знищення національного парку «Бузький гард».