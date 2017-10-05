До Вінниці прибув борт з пораненими військовослужбовцями

Сьогодні 5 жовтня, Вінницький клінічний військово-медичний центр прийняв черговий борт з пораненими бійцями, яких відправили на подальше лікування з Дніпра. Про це повідомив представник Вінницького регіонального медіа-центру Міноборони у Вінниці Олександр Холява. За його словами, спецлітаком ЗСУ до госпіталю доставили 9 поранених військовослужбовців з хірургічним профілем. Стан бійців задовільний.

«Після обіду до Вінниці прибув санітарний літак, який привіз до вінницького військового шпиталю 9 бійців для проходження подальшого лікування. Усі пацієнтів розміщені у хірургічному відділенні шпиталю. У критичному стані немає жодного. Настрій гарний. Самопочуття задовільне», – запевнив Олександр Холява.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця