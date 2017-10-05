Ердоган вирішив закрити кордон з Курдистаном і повітряний простір над ним

Офіційна Анкара вирішила закрити кордон з Іракським Курдистаном, а також повітряний простір над ним.

Про це оголосив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає DW.

Цей крок пов'язаний з референдумом про незалежність, який минулого тижня провели курди.

"Польоти до Північного Іраку вже заборонені, повітряний простір і кордони також скоро будуть закриті. Хто приїде, як ви плануєте виїжджати?" - зазначив він.

Крім того, Ердоган знову пригрозив нафтовому сектору Курдистану економічними санкціями, в разі погодження цього кроку з Багдадом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 вересня в Іракському Курдистані стартував референдум про незалежність регіону.

Згідно з його результатами, переважна більшість курдів висловилася за незалежність.

У свою чергу Багдад дав їм 72 години, щоб вони здали урядовим силам місцеві аеропорти і прикордонні застави, пригрозивши закриттям кордонів і повітряного простору.

При цьому регіональний уряд Курдистану, розташований в місті Ербіль, звинувачує Багдад в тому, що він систематично виключає курдів з системи рівного розподілу влади і ресурсів.

Іракські курди наполяшають, що незалежність є "природним правом", а створення курдської держави принесе стабільність в регіон.