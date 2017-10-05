Естонські активісти провели черговий пікет на підтримку українських політв’язнів в РФ

Активісти української діаспори в Естонії та місцеві небайдужі провели в середу черговий пікет на підтримку України та українських політв’язнів в РФ. Так вони відзначили третю річниця щотижневого пікетування посольства Російської Федерації в центрі Таллінна. Про це з посиланням на організатора пікетів депутата Талліннських міськзборів Тармо Круусімяє повідомляє Укрінформ.

«Щотижневе, по середах, пікетування російського посольства в Таллінні проходить з 1 жовтня 2014 року. Тоді напередодні російськими службами в районі естонсько-російського кордону був незаконно затриманий працівник естонських спецслужб Естон Кохвер. Паралельно йшли арешти українських політв'язнів, тому порядок денний пікетів розширився. Після обміну Кохвера, пікети проходять вже виключно на підтримку України, її територіальної цілісності та українських політв’язнів», - розказує Круусімяє.

Пікети проходять щосереди з 16:00 до 17:00, в них зазвичай беруть участь близько 10 чоловік. Проведення пікету в робочий час додає деяких труднощів, зменшує потенційну кількість учасників. Але, як пояснює Круусімяє, «є впевненість, що факт його проведення та гучно вигукувані гасла (вузькі вулички Старого Таллінну дають сильне відлуння) не залишаться без уваги російських дипломатів».

На пікеті лунають гасла «Стоп Путін!», «Putin lies, people die». «Свободу політв’язням», «Крим - це Україна»,. «Рашизм не пройде», «Сов’єт – нєт! Свобода – да!». Майорять прапори українські, естонські, прапор кримських татар.

Склад учасників пікетів періодично дещо змінюється, останнім часом - додалася молодь. Але є згуртоване ядро, що вже три роки бере участь у пікетах щосереди. «Це - естонці Тармо Круусімеє, Антс Ерм, Айвар Ківісів. Це - естонський українець Михайло Книш, я, інші. Радіємо що з‘являються в нас і молоді пікетувальники», - розказала українська активістка Ліда Лаане.