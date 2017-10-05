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Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник

Франція та Німеччина виступили за продовження особливого статусу ОРДЛО

5 жовтня, 2017 - 11:38
Фото Reuters

Дипломатичні представництво Франції та Німеччини підтримали ідею продовження дії закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. Свої позицію у мережі Twitter висловила посол Франції в Україна Ізабель Дюмон. Відповідне повідомлення з’явилось і на сторінці диппредставництва ФРН в Україні.

"Ми підтримуємо зусилля Верхоної Ради продовжити дію особливого статусу, що дасть можливість мирного врегулювання конфлікту на сході України", - йдеться у повідомленні посла Франції в Україна Ізабель Дюмон у Twitter.

"Німеччина підтримує продовження закону про особливий статус. Немає альтернативи дипломатичному рішенню у східній Україні!", - пише посольство Німеччини в Україні на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, представники РФ у Мінську агресивно відреагували на законопроекти про повернення Донбасу.

 

Джерело: День
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