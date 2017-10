Франція та Німеччина виступили за продовження особливого статусу ОРДЛО

Дипломатичні представництво Франції та Німеччини підтримали ідею продовження дії закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. Свої позицію у мережі Twitter висловила посол Франції в Україна Ізабель Дюмон. Відповідне повідомлення з’явилось і на сторінці диппредставництва ФРН в Україні.

"Ми підтримуємо зусилля Верхоної Ради продовжити дію особливого статусу, що дасть можливість мирного врегулювання конфлікту на сході України", - йдеться у повідомленні посла Франції в Україна Ізабель Дюмон у Twitter.

France support @verkhovna_rada efforts to extend special status to enable peaceful resolution in Eastern #Ukraine

