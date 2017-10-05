Гельсінська комісія США стурбована справами українських журналістів Сущенка, Семени та Асєєва

У Конгресі США пройшов брифінг, організований Гельсінською комісією США, за участі американських конгресменів, представників Кокусу зі свободи преси Палати представників США Адама Шиффа та Стіва Чебота. На заході обговорювалися випадки частих залякувань, переслідувань та незаконних ув’язнень журналістів владою Кремля, зокрема, на територіях Донбасу, підконтрольних проросійським бойовикам, а також в тимчасово окупованому Росією Криму. Про це повідомляє посольство України в США на своїй офіційній Facebook-сторінці.

"Вдячні Гельсінській комісії США (Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі) за сильну позицію із засудження випадків порушення Росією прав українських журналістів. Була зазначена велика стурбованість щодо справ незаконно затриманих та ув’язнених українських журналістів Романа Сущенка, Миколи Семени та Станіслава Асєєва", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Гельсінська комісія США внесла Сущенка до списку політв'язнів РФ.