Індексація пенсій відбуватиметься щороку, - Рева

Пенсії в Україні перераховуватимуть кожного року з урахуванням зростання зарплат і споживчих цін.

Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає прес-служба уряду.

Так, щорічна індексація пенсій з 2021 року відбуватиметься шляхом збільшення середньої зарплати, з якої обчислено пенсію, на 50% зростання середньої зарплати за 3 попередні роки та на 50% зростання індексу споживчих цін за попередній рік.

У 2019-2020 роках показник середньої зарплати в Україні, з якої сплачено страхові внески, і який застосовується для перерахунку пенсій, збільшується на коефіцієнт, що дорівнює 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої зарплати за попередній рік, порівняно з позаминулим роком.

"Це забезпечить щорічний перерахунок пенсій для "старих" пенсіонерів незалежно від рішень політиків про підвищення пенсій", - наголосив Андрій Рева.