Із законопроекту про реінтеграцію Донбасу вилучили пункти, що посилаються на Мінські угоди, - Парубій

Із законопроекту №7163 про реінтеграцію Донбасу вилучили пункти, що посилаються на Мінські угоди.

Про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій, передає Еспресо.TV.

"Ми провели нараду, на якій було визначено, що в законі, який перебуває на розгляді, вилучаються пункти, які посилаються на Мінські угоди. Це норма, яка мала розблокувати засідання Ради. Проте трибуну й надалі заблоковано. Це неприйнятна ситуація. Ми маємо визнати Росію агресором на рівні законодавого акту. Не можу збагнути логіку людей, які займають трибуну. Закон про визнання Росії агресором буде прийнято в цьому залі", - сказав Парубій.

Після цього спікер парламенту пообіцяв продовжити розгляд законопроекту.