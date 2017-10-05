Комітет Ради з нацбезпеки підтримав законопроект Порошенка щодо Донбасу

Комітет ВР з питань нацбезпеки та оборони рекомендує Верховній Раді ухвалити в першому читанні президентський законопроект про забезпечення державного суверенітету на Донбасі

Про це повідомляє Укрінформ.

Відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні комітету. Водночас комітет відхилив альтернативний законопроект, поданий групою народних депутатів.

Як відомо, Президент 4 жовтня вніс до Верховної Ради законопроект №7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", який має створити нову правову основу для вирішення завдання з відсічі ворожій агресії на Донбасі, а у перспективі – для відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного кордону.

Зокрема, у проекті закону пропонується визначити правовий режим територій окремих районів Донецької та Луганської областей, на яких не діють органи влади України, як тимчасово окупованих територій, особливості захисту прав і свобод громадян України, які там проживають.

Відповідно до тексту законопроекту тимчасова окупація частин території України стала одним із наслідків збройної агресії РФ проти України.

У документі також констатується, що Україна не визнає злочинне загарбання Росією частини території України, та зазначається, що РФ ініціювала, організовувала та підтримувала терористичну діяльність в Україні, здійснює збройну агресію проти України та тимчасову окупацію частини нашої території.

Ініціаторами альтернативного законопроекту № 7163-1 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями" є народні депутати від фракції партії "Об'єднання "Самопоміч", серед яких - Оксана Сироїд, Олег Березюк, Ірина Подоляк, Єгор Соболєв, Олена Сотник, Семен Семенченко та інші.