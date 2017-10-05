Комітет ВР підтримав оновлений законопроект про забезпечення держсуверенітету на Донбасі

Комітет ВР з нацбезпеки та оборони рекомендує Верховній Раді ухвалити в цілому доопрацьований президентський законопроект № 7164 "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей". Відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету у четвер, його підтримали 8 з 15 народних депутатів, повідомляє Укрінформ.

У тексті законопроекту залишається пропозиція щодо внесення зміни до закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", де пропонується викласти статтю 1 цього закону в такій редакції: "Згідно з цим Законом тимчасово, на строк, що закінчується через один рік з дня набрання чинності Законом України "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей", запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України".

Водночас у доопрацьований редакції встановлюється, що особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набирає чинності після виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України.

"Встановити, що відповідно до статті 10 закону України "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей" особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей набирає чинності виключно після виконання всіх умов, викладених у статті 10 названого Закону, зокрема у частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України", - йдеться у законопроекті.

Як відомо, закон України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" був прийнятий Верховною Радою 16 вересня 2014 року, Президент підписав його 16 жовтня 2014 року, а набув чинності закон 18 жовтня 2014 року. Між тим, діяла лише стаття 1 цього закону, де йшлося про запровадження на три роки особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Інші статті цього закону, згідно з прикінцевими положеннями, діють "з дня набуття повноважень органами місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, обраними на позачергових виборах, проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України".

Як повідомлялося, Комітет ВР з питань нацбезпеки та оборони зранку у четвер ухвалив рішення направити на доопрацювання президентський законопроект N 7164 щодо продовження особливого порядку самоврядування на Донбасі.