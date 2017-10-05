Конституційний суд заборонив парламенту Каталонії розглядати питання про незалежність регіону

У четвер, 5 жовтня, Конституційний суд Іспанії ухвалив заборонити парламенту Каталонії проводити в понеділок, 9 жовтня, сесію, на якій має бути розглянуто питання про незалежність регіону.

Про це повідомляє BBC.

Таким чином, голосування, якщо воно все ж відбудеться, буде вважатися нелегітимним.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії пройшов референдум, на якому, за словами місцевої влади, її жителі проголосували за незалежність від Іспанії.

У той же час, центральна влада країни наполягають, що референдум не відбувся.

У Єврокомісії заявили, що проведений в Каталонії референдум про незалежність був незаконним з точки зору Конституції Іспанії.

У свою чергу один з лідерів регіону Карлес Пучдемон заявив, що про незалежність Каталонії від Іспанії буде оголошено протягом декількох днів.