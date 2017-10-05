Мера Миколаєва Сенкевича зняли з посади

Позачергова сесія Миколаївської міськради 5 жовтня визнала незадовільною роботу мера Олександра Сенкевича і достроково припинила його повноваження.

Це рішення шляхом таємного голосування підтримали усі депутати, які брали у ньому участь, повідомляє Укрінформ.

"За дострокове припинення повноважень міського голови Миколаєва Олександра Сенкевича проголосували 42 депутати, проти немає, тих, хто утримався, - немає", - сказав голова лічильної комісії Владислав Єнтін.

Фракція "Самопоміч" відмовилася брати участь у голосуванні.

Як відомо, позачергова сесія міської ради 5 жовтня після звіту міського голови визнала незадовільною роботу Олександра Сенкевича.

Відправлений у відставку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв оскаржити у суді рішення міської ради про дострокове припинення його повноважень.

"Я вважаю сьогоднішнє рішення про свою відставку незаконним і оскаржуватиму його у суді. І я виграю. Впевнений, що мене підтримають миколаївці", - сказав він після голосування у міськраді, передає Укрінформ.

За словами Сєнкевича, рішення про його відставку є "нічим іншим як зґвалтуванням місцевого самоврядування".

Також він звинуватив місцевих депутатів у нездатності самостійно ухвалювати рішення. За його словами, рішення прийнято під диктовку політичних керівників.