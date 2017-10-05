Міністр економіки Іспанії наголосив на намірі нацбанків піти з Каталонії

У міністерстві економіки Іспанії виключають можливість проведення компромісних переговорів з лідерами Каталонії. Міністр Луїс де Гіндос наголосив на намірі банків піти з регіону, йдеться в його інтерв'ю для Bloomberg.

"Луїс де Гіндос різко розкритикував адміністрацію Каталонії за незаконні дії і заявив, що про незалежність регіону не може бути й мови", - йдеться у повідомленні.

AP повідомили, що через політичну кризу в Каталонії один із найбільших банків регіону Banco Sabadell розглядає можливість зміни реєстрації з барселонської на мадридську.

"Банки дали зрозуміти, що якщо цей процес продовжиться, вони повністю відкриті до переміщення своїх головних офісів в інші місця Іспанії", - прокоментував Гіндос. Він наголосив, що "це явне свідчення того, наскільки божевільним є регіональний уряд Каталонії", передає Еспресо.

Він також додав, що Іспанія нічого не повинна обговорювати з сепаратистами, поки не буде відновлено верховенство права і що нестабільність у регіоні може переконати каталонські банки покинути його.