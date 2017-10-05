Нацполіція закликає Раду внести зміни до ККУ щодо миттєвого затримання терористів

Заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив про необхідність надання правоохоронцям можливості миттєво затримувати вбивць і терористів. Відповідні зміни він закликав внести до Кримінально-процесуального кодексу, написав він на своїй Facebook-сторінці.

«Згідно з логікою законодавців, вбивці і терористи не так суспільно небезпечні, як корупціонери, тому п.3 ч.1 ст.208 КПК про миттєве затримання їх не стосується... Аналізуючи всю цю ситуацію, а також майже щоденну терористичну загрозу, настав час змінити положення ст.208 КПК та визнати, що жоден вбивця та терорист не прийде до правоохоронців із каяттям та визнанням власної провини, не схаменеться, а більш вірогідно скоюватиме злочини, в тому числі вбиватиме невинних людей, поки не буде нарешті затриманий», - вважає Аброськін.

Він навів приклад із затриманням злочинної групи, яка причетна до 9 злочинів, скоєних у 2016-2017 роках і спрямованих на розпалювання ксенофобії, релігійної нетерпимості та міжнародних конфліктів. Затримання відбулося в момент, коли злочинці їхали підірвати угорський пам'ятник на Закарпатті, передає Укрінформ.

За словами Аброськіна, в ході обшуку автомобіля, що належав злочинцям, які входили до складу банди «Торпеда», були вилучені вибухівка, гранати, пристрої для підриву. «Вони відразу дали покази слідчому про злочинну мету своєї "подорожі". Все це в сукупності там, на місці, дало слідчому підстави затримати їх в порядку ст. 208 КПК України», - уточнив він.

"В іншому випадку, за відсутністю підстав для затримання, ми би вручили їм повістки і чекали, як наказує наш гуманний КПК, бо згідно ж ст.208 цього Кодексу затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, можна лише у випадках: якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення; якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин», - наголосив заступник очільника Нацполіції.

За його словами, задля дотримання законності деяких підозрюваних із складу вказаного угруповання, причетних до скоєння терористичних актів, було викликано до слідчого повісткою, «поки не дочекались нікого».

Як повідомлялося, 4 жовтня суд обрав міру запобіжного заходу двом особам, які входили до складу банди «Торпеда», у вигляді тримання під вартою.