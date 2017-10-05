В Києві розбили монумент Героям Небесної Сотні біля Майдану

Біля Майдану Незалежності у центрі Києва невідомі розбили монумент Героям Небесної Сотні. Люди, які зібралися поруч, розповідають, що кілька хвилин тому тут з'явився чоловік і заявив, що це саме він зруйнував монумент, повідомляє кореспондент ВВС Україна з місця подій.

Чоловіка затримали перехожі і передали поліції. Правоохоронці відвезли до Печерського райвідділку "для з'ясування обставин і уникнення провокацій".

На місці зараз перебуває поліція, яка опитує людей.

Монумент спорудили на честь загиблих під час Євромайдану в Києві у лютому 2014 року.

Нагадаємо, в Києві встановили новий пам'ятник добровольцям АТО.