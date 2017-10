Нобелівську премію з літератури отримав Кадзуо Ісігуро

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2017 року став британський письменник японського походження Кадзуо Ісігуро.

Про це повідомляється на сайті Нобелівського комітету.

"Нобелівська премія 2017 року з літератури присуджується Кадзуо Ісігуро, який у своїх романах великої емоційної сили розкрив безодню під ілюзорним змістом нашого зв'язку зі світом", - йдеться в повідомленні шведської Академії.

Ісігуро нагороджений премією "Віттбред" за свій другий роман "Художник хиткого світу" і Букерівською премією за "Залишок дня". Крім того, "Коли ми були сиротами" і "Не відпускай мене" номінувалися на Букерівську премію, також його включили у список 100 найкращих романів усіх часів за версією журналу Time.

