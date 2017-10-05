Оболонський суд не зміг провести засідання у справі Януковича через від’їзд адвоката до обвинуваченого

Адвокат обвинуваченого у державній зраді Януковича Максим Герасько полетів сьогодні у Ростов-на-Дону до обвинуваченого. Через це Оболонський районний суд Києва не зміг провести засідання у справі за обвинуваченням, передає УНН.

"Суд порадившись на місці ухвалив оголосити перерву на 10:00 11 жовтня," - сказав суддя В.Девятко.

Він повідомив, що до суду не прибув адвокат В.Януковича Максим Герасько, він подав клопотання про перенесення засідання.

"Він просить перенести засідання, оскільки він відлітає у Ростов-на-Дону РФ для проведення конфіденційної зустрічі з обвинуваченим, а також узгодження правової позиції," - сказав суддя.

За даними суду М.Герасько надав копію авіаквитків на сьогодні на авіарейс "Київ-Мінськ-Москва".

При цьому, за словами судді, адвокатське об'єднання, яке здійснює захист В.Януковича повідомило, що не зв’язується з їх підзахисним телефоном чи іншими каналами зв’язку, а правову позицію узгоджує лише при особистих конфіденційних зустрічах за місцем його проживання.