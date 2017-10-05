Підсумки фестивалю Startup Kultur: 7 порад, як створити власний проект

Понад 100 культурних та соціальних проектів зібралися на столичному фестивалі Startup Kultur, що проходив під егідою Goethe-Institut. Німецькі та українські експерти з питань дизайн-мислення, урбанізму, бізнесу, фінансів, авторського права та піару провели понад 30 освітніх лекцій, майстер-класів та консультацій, щоб розкрити секрет успіху для молодого проекту.

«На проведення фестивалю Startup Kultur нас надихнув Tech Open Air Berlin, ― говорить Ілона Демченко, асистент відділу спеціальних культурних програм Goethe-Institut в Україні, організатор фестивалю. ― Нашою метою було поєднати бізнес і креативні індустрії, і ми її досягли, зібравши на одному майданчику понад 2 000 гостей, фахівців із різних сфер, представників стартапів, журналістів, які протягом двох днів співпрацювали під час дискусій, воркшопів та персональних консультацій. Ми раді, що ідея так сподобалася аудиторії, і обов’язково повторимо проект наступного року».

Аналізуйте кожний крок

Анна Рьош, позаштатний бізнес-аналітик у Tom Spike GmbH i.G., фахівець із фінансів в Impact Hub Berlin:

«Соціальні ідеї настільки часто є інноваційними, що визначити для них універсальну бізнес-модель, яку можна наслідувати, неможливо. Єдине, що ви можете, це зробити перший крок і ретельно стежити, що відбувається далі. Професорка економіки Сарас Сарасваті протягом місяців спостерігала за керівниками інноваційних проектів, серед яких був і Ілон Маск. Результати її досліджень показали, що у всіх керівників є одна спільна річ: візія необхідності наступного кроку. Кожен ваш наступний крок може повністю змінити бізнес-план, тому щоразу запитуйте себе: «Чи дійсно я допомагаю проекту? Чи дійсно я змінюю ситуацію на краще? Чи я просто гаю час?».

Змінюйте підхід

Світлана Бовкун, координатор мейкерської спільноти Kyiv Maker Faire, консультант із комунікацій, тренер-фасилітатор із нетворкінгу:

«Є стереотип, що стартапи – це тільки сфера IT. Але світ говорить про креативну економіку, і я це бачу на світових Market Fair. Україні це ще треба зрозуміти. Наша головна мета ― розказати креативним людям, що є безліч точок, до яких можна докласти свій талант. Рівень ідей та проектів в Україні подібний до Західної Європи та Америки, але нам не вистачає комунікативних навичок, уміння презентувати свою ідею та вести бізнес. Художники, музиканти, архітектори можуть заробляти гроші, але потрібно змінити підхід і, наприклад, припинити малювати Андріївський узвіз і почати займатись арт-скраббінгом чи сканувати пам’ятники і з метою їх збереження переносити у 3D, як проект із Одеси Pixelated Realities».

Захистіть свою ідею юридично

Юрген Еннінгер, експерт із питань культури і креативних індустрій адміністрації Мюнхена:

«Мюнхен посідає 10 місце у світі серед міст стартапів не тільки тому, що у Баварії сильна економіка та найбільші автоконцерни, як BMW, а ще й тому, що після Другої світової війни Мюнхен був визначений урядом Німеччини як культурна столиця країни. Це сформувало сприятливі умови для митців створювати свої бізнес-проекти. Проте не варто сподіватися тільки на державну підтримку. Я раджу звертатися до громади, для якої і існує той чи інший проект, ― користуйтеся краудфандингом. Півроку тому ми створили таку платформу для креативних проектів, щоб заохотити митців думати про свої фінанси. За цей час маємо 15 успішно реалізованих проектів і довіру аудиторії. І ще одна порада: подумайте про захист інтелектуальної власності, в іншому разі ― забудьте про бізнес. Авторське право ― один із ключових факторів розвитку креативної економіки».

Думайте про свою аудиторію

Наталя Астаулова, психолог, бізнес-тренер, автор тренінгів із розвитку soft skills та креативності:

«Як презентувати свою ідею так, щоб вона привабила потенційну аудиторію? Думайте про свою аудиторію: які в неї пріоритети в житті, інтереси, де буває, що робить. Акцент має бути на користі та на емоційному зв’язку з життям кожної конкретної людини. Інвестори ж хочуть почути не лише те, як ваша ідея змінить світ, а й конкретний план дій із втілення ідеї в життя, скільки потенційного прибутку принесе ідея та за який строк. Головна рекомендація для стартапів: ідея повинна бути чіткою, вражати розум та торкатися серця. Важливо вміти, навіть прокинувшись серед ночі, ідеально презентувати головний меседж свого життя, свій улюблений проект ― це must для нас усіх».

Користуйтеся краудфандингом

Світлана Колодій, краудфандинговий експерт, координатор ініціативи зі створення громадських організацій на сході України GoEast, співзасновниця громадського ресторану Urban Space 500 у Києві:

«Якщо ідея проекту стосується великої кількості людей (чи то видання книги, чи то створення культурного майданчика), то варто скористатися краудфандингом. Це згрупує навколо вашої ідеї спільноту однодумців, які зможуть підтримати проект. Якщо ваша ідея довгострокова та потребує розробки, наприклад програмного забезпечення, то краще шукати інвесторів. Є приклад київського проекту майстерні Ostriv Lab на Солом’янці ― простір, що об’єднує творчих студентів-архітекторів, дизайнерів, інженерів і активних містян, – який залучив 100 тисяч гривень і 118 доброчинців. Є загальнонаціональні краудфандингові платформи, як «Спільнокошт», але є і локальні в Одесі, Черкасах, Львові, на яких легше знайти підтримку міській ініціативі. Є і спеціалізовані, такі як GoFundEd, для інноваційних проектів вчителів».

Будьте швидкими

Міріам Ясбай, експерт з інновацій, креативний консультант, викладач та амбасадор престижної Школи дизайн-мислення Інституту імені Хассо Платтнера (Німеччина):

«Дизайн-мислення зараз у тренді, тому що метод працює як у бізнесі, так і в житті. Він допомагає побачити, де є невикористаний потенціал, і знайти прості рішення для складних проблем. Перш за все, дизайн-мислення вчить фокусуватися на потребах аудиторії, працювати разом людям із різних галузей і бути швидким. Робіть перший крок, тестуйте своє бізнес-рішення, отримуйте фідбек і рухайтеся далі. Найбільша помилка ― думати, що чим більше часу, тим краща ідея».

Шукайте незайняту нішу

Андрій Клен, співзасновник одного з найуспішніших українських стартапів Petcube:

«Ми створюємо камери для спостереження і спілкування з домашніми улюбленцями, але наша глобальна мета – підключити усіх тварин до інтернету і навчитися їх розуміти. Наразі ми продали понад 100 тисяч камер, у нас є офіси в Києві, Сан-Франциско та Шеньчжені. Ми стали одним із найуспішніших стартапів України, тому що були перші. Придумуйте нове і шукайте незайняту нішу. За час ведення бізнесу я вивчив одну важливу річ: ідея – ніщо без зусиль та хоробрості. Тільки дії мають справжню цінність».