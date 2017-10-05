Подруга Паддока, який влаштував стрілянину в Лас-Вегасі, не знала про його плани, - адвокат

Подруга Стівена Паддока, який влаштував у неділю стрілянину в Лас-Вегасі, вбивши 58 людей, нічого не знала про його плани, йдеться в її заяві.

"Він ніколи не говорив мені і не робив нічого такого, що якось могло б натякнути мені, що станеться щось жахливе", - йдеться в заяві Мерил Денлі, зачитаній її адвокатом, передає ВВС.

Пані Денлі у середу прибула з Філіппін в аеропорт Лос-Анджелеса, де її чекали агенти ФБР, що розслідують трагедію в Лас-Вегасі.

За словами жінки, вона знала Стівена Педдока як "добру, турботливу і тиху людину".

"Я любила його і сподівалася на спокійне майбутнє разом", - додала жінка.

Пані Денлі добровільно прилетіла до Лос-Анджелеса з Філіппін у вівторок ввечері, аби поговорити з ФБР. За кілька тижнів до того, Паддок здивував її "дешевим квитком", аби вона змогла відвідати свою сім'ю.

Поки вона була на Філіппінах, він перевів їй 100 тисяч доларів, пояснивши, що це - на купівлю будинку.

"Я була вдячна, але, чесно кажучи, я хвилювався, що у такий спосіб він хоче розірвати стосунки, - сказала вона. - Я ніколи не думала, що він планує насильство проти когось".