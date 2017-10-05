Поліція затримала чоловіка, який потрощив меморіал героям Небесної сотні

Поліція Києва затримала чоловіка, що потрощив меморіал пам'яті Героям Небесної Сотні та порушила кримінальне провадження за статтею 194 ч.1 Кримінального кодексу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції в м. Києві.

"Завдяки злагодженій роботі правоохоронці зловмисника затримали. Зараз його доставили до територіального управління поліції, де з ним спілкуються слідчі," - зазначається в повідомленні прес-служби.

При цьому в прес-службі додали, що правопорушником виявився чоловік 1974 року народження, який прибув до Києва.

За фактом скоєння вказаного правопорушення "слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту".