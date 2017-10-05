Польща обіцяє заборонити ввезення вугілля з окупованого Донбасу, - Насалик

Міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський запевнив, що поставки антрацитового вугілля з окупованих територій України будуть заборонені. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, повідомляє "112 Україна".

"При зустрічі із міністром ми наголосили на цій тематиці, ми отримали запевнення, що буде проведена повна перевірка, що такі поставки будуть заборонені", - наголосив він.

За словами Насалика, йому вдалося зустрітися із журналістом, який опублікував першу з кількох частин розслідування щодо поставок антрацитового вугілля з окупованих територій Донбасу. При цьому у розслідуванні йдеться, що вугілля привозять не лише до Польщі, а й до інших європейських країн.

"Тому, зараз основна задача - максимально заблокувати цей процес. Ми офіційно довели, що вважаємо, що закупівля на сьогодні антрациту в зоні ОРДЛО – це пряме фінансування тероризму і наші аргументи були почуті", - підсумував Насалик.