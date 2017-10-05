Полторак анонсував кардинальні зміни в охороні військових складів

Міністр оборони України Степан Полторак анонсував засідання Ради національної безпеки та оборони з приводу посилення безпеки на військових арсеналах.

"На ньому [засіданні] буде прийнято системне рішення не по одній базі, а комплекс заходів, які забезпечать збереження озброєння і техніки", - сказав він в коментарі Укрінформу.

За словами глави Міноборони, на засіданні РНБО буде розглянуто пропозиції та прийнято рішення щодо комплексного вирішення проблеми зберігання зброї та боєприпасів. Він зазначив, що після розвалу СРСР сотні тисяч тонн боєприпасів зберігаються "під відкритим небом"

Полторак також висловив переконання, що надзвичайні події, які трапилися на складах зберігання боєприпасів в Україні, мають оцінити суд і прокуратура.