Понад 300 постраждалих у стрілянині в Лас-Вегасі виписали з лікарні

У поліції штату Невада заявили, що більше 300 осіб, постраждалих в результаті стрілянини в Лас-Вегасі, виписані з лікарень, передає Reuters.

Зазначається, що до справжнього моменту виписані 317 осіб з 489, доставлених у лікарні.

У правоохоронних органах додали, що влаштував стрілянину Стівен Пэддок "десятиліттями вів таємну життя, збираючи зброю".

Як відомо, в ніч на 2 жовтня Стівен Паддок розстріляв з автоматичної гвинтівки глядачів фестивалю кантрі-музики, який проходив під відкритим небом на знаменитому бульварі Лас-Вегас-Стріп. Стрілець діяв поодинці і, за словами шерифа, покінчив із собою до прибуття поліції. Терористичне угрупування "Ісламська держава" стверджувала про свою причетність до інциденту, але ФБР не знайшла зв'язку між злочинцем і ИГИЛ.

У результаті атаки в центрі Лас-Вегаса, за останніми даними, загинули 59 і поранені 527 осіб. Цей інцидент зі стріляниною спричинив найбільшу кількість жертв у сучасній історії США.

Нагадаємо, станом на вечір вівторка, 3 жовтня, щонайменше 45 людей, госпіталізованих після стрілянини в центрі Лас-Вегаса, перебували в критичному стані, серед них - двоє дітей.