Порошенко повернув до Верховної Ради доопрацьований законопроект про Донбас

Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради допрацьований проект закону "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Про це йдеться на сторінці документу на сайті парламенту.

Там зазначається, що 5 жовтня проект закону було відкликано, доопрацьовано і знову передано на розгляд комітету ВР з національної безпеки й оборони.

До законопроекту додали пункт про те, що особливий статус окремих районів Донбасу буде продовжено виключно після виконання всіх умов, викладених у статті 10 нового закону, зокрема у частині, що стосується виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України.