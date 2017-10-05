Порошенко приїхав до Ради після провалу голосування за його ініціативи

Увечері в четвер, 5 жовтня, до Верховної Ради приїхав президент України Петро Порошенко після провалу розгляду його законопроектів щодо Донбасу.

Як передає Інтерфакс-Україна, Порошенко присутній на засіданні фракції Блок Петра Порошенка, яке проходить за закритими дверима.

Нагадаємо, що напередодні спікер Верховної Ради Андрій Парубій закрив пленарне засідання, розгляд законопроектів про державну політику щодо забезпечення державного суверенітету над окремими районами Донецької та Луганської областей і щодо продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО відкладено.

Під час розгляду законопроектів частина народних депутатів заблокувала трибуну, спровокувавши бійку. Через це розгляд законопроектів щодо Донбасу було перервано.

4 жовтня президент України Петро Порошенко вніс на розгляд парламенту законопроект про реінтеграцію Донбасу. В цей же день Порошенко подав ще один законопроект про особливий статус Донбасу.