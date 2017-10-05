Представники РФ у Мінську агресивно відреагували на законопроекти про повернення Донбасу, - Геращенко

Під час зустрічі у Мінську представники РФ агресивно відреагували на новину про подані до Ради Президентом України законопроекти про реінтеграцію і повернення Донбасу. Про це заявила на своїй сторінці у Facebook перший заступник Голови Верховної Ради - представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

"Під час засідання Мінських груп прийшла інформація, що Президент зареєстрував законопроекти про реінтеграцію і повернення Донбасу. Росіяни і їхні посіпаки зустріли новину агресивно й розродилися вельми агресивними заявами, мовляв, Україна цими законопроектами порушує добросусідські взаємини, називає братів агресорами і взагалі відступає від Мінських угод", - написала вона.

Геращенко також зазначила, що й в Україні "опозиціонери всіх фасонів" обрушилися з критикою на ці законопроекти, називаючи їх "легітимізацією Мінських угод".

"Примітно, що серед критиків чимало депутатів - членів міжнародних парламентських делегацій в ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, ПКА. В цих організаціях вони голосували за десятки документів, резолюцій, заяв, в яких Мінські угоди зафіксовані як шлях до мирного врегулювання інспірованого РФ конфлікту, в яких є посилання на резолюцію Радбезу ООН щодо Мінських угод. Назовні ці депутати чомусь не стидаються "легітимізувати угоди", а в парламенті - займають протилежну, аніж у європейських інституціях, позицію", - заявила Геращенко.