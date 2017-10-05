Рада закликає бойкотувати 100-річчя жовтневої революції

Верховна Рада закликає Міжпарламентський союз бойкотувати 137-ю асамблею в Санкт-Петербурзі щодо 100-річчя жовтневої революції.

Таке звернення українського парламенту до членів Міжпарламентського союзу підтримали 249 депутатів, повідомляє LIGA.net.

"Росія ініціює 137-е засідання, яке буде приурочене до 100-річчя жовтневої революції. Революції, яка принесла смерть і кров в Україну", - сказала Геращенко.

"Наші колеги з комітетів з закордонних справ та євроінтеграції підготували проект звернення Верховної Ради до парламентів країн-членів Міжпарламентського союзу з приводу бойкоту цього засідання", - додала перший віце-спікер.

Нагадаємо, Порошенко повернув до Верховної Ради доопрацьований законопроект про Донбас.