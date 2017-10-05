Рівень зайнятості в країнах ЄС сягнув рекордного рівня

Кількість зайнятих осіб у країнах Євросоюзу в другому кварталі 2017 року сягнула понад 235 мільйонів. Це найвищий рівень, який коли-небудь був зафіксований.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Порівняно із 2008 роком кількість працевлаштованих осіб зросла майже на 4 мільйони людей. Основним рушієм відновлення зайнятості стало економічне зростання. З другого кварталу 2016 року до другого кварталу 2017 року ВВП зріс на 2,4%.

У серпні 2017 року в ЄС було на 1,9 мільйона менше безробітних, ніж у попередньому році, з яких 1,3 мільйони знаходилися в країнах зони євро.

Рівень безробіття становив 7,6%, найнижчий показник з листопада 2008 року. Зниження рівня безробіття є загальним, що зменшується майже у всіх країнах-членах, серед чоловіків і жінок та у всіх вікових групах, і особливо серед молоді.