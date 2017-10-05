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Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник

СБУ проведе в аеропорту "Бориспіль" антитерористичні навчання

5 жовтня, 2017 - 12:04

Служба безпеки України має намір сьогодні провести антитерористичні навчання в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Про це повідомляється на сторінці управління спецслужби у Києві та Київській області в Facebook.

Планові тактико-спеціальні навчання пройдуть сьогодні о 14:00.

"Тренування пройдуть у законсервованих терміналах і не будуть заважати здійсненню запланованих рейсів та пересуванню пасажирів і гостей аеропорту", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Борисполі затримали велику партію медпрепаратів.

Джерело: День
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