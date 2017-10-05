Сепаратисти 19 разів порушили перемир’я, 2 воїнів ЗСУ поранені, - штаб

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО залишалась напруженою, проте повністю контрольованою силами АТО. Ввечері бойовики проявляли активність , здебільшого, на Донецькому напрямку, повідомляють у Міноборони.

Так, після 18 години ворог з гранатометів і стрілецької зброї двічі обстрілював наші позиції на підступах до Авдіївки. З цієї ж зброї проросійські найманці тричі били у районі Невельського. А близько 20 години, унаслідок ворожого гранатометного вогню неподалік Новоселівки Другої, отримав поранення один наш військовослужбовець.

На Луганському напрямку наприкінці доби окупанти двічі били з мінометів калібру 82 міліметри по українських укріпленнях біля Кримського. Поблизу цього ж селища противник активно застосовував гранатомети та великокаліберні кулемети.

На Маріупольському напрямку вчора вдень, у результаті бойового протистояння неподалік Красногорівки, отримав осколкове поранення один український воїн. Крім того, під ворожим вогнем з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ввечері опинились наші опорні пункти біля Водяного.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. У відповідь сили АТО 12 разів відкривали вогонь на ураження противника. Унаслідок бойових дій двоє наших військовослужбовців отримали поранення.