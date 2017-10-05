Спалахи АЧС зафіксували у Харківській та Чернігівській областях, - Держпродспоживслужба

Спалахи африканської чуми свиней (АЧС) зафіксовано у Харківській та Чернігівській областях. Про це з посиланням на прес-центр Держпродспоживслужби повідомляє УНН.

Зазначається, що АЧС на Харківщині була зареєстрована в особистому підсобному господарстві громадянина в с. Велика Рогозянка Золочівського району.

"Крім того, відповідно до інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, захворювання та загибель свиней було зареєстровано в СФГ "Колос" (смт Куликівка, Куликівський район, Чернігівська область - ред.)", - повідомили у Держпродспоживслужбі.