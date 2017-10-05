Світоліна здобула 180-ту перемогу в кар'єрі, обігравши росіянку

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує боротьбу за титул на турнірі в Китаї.

З сьогоднішньої суперницею Оленою Весніною Світоліна раніше грала чотири рази, але показовими були останні дві зустрічі з росіянкою, що відбулися в 2016 році, які Еліна, що вже отримала визнання, впевнено виграла у двох сетах.

Сьогодні з Весніною українка знову розібралася за дві партії, однак суперниця змогла нав'язати їй боротьбу, повідомляє SportArena.

Світоліна програла гейм на подачі на початку поєдинку, проте слідом виграла шість геймів поспіль, не залишивши суперниці шансів у першому сеті.

У другій партії Весніна змогла покращити подачу, а в сьомому геймі отримала сім брейк-пойнтів, один з яких все-таки конвертувала в брейк. Наступний гейм також вийшов напруженим, але відразу відповісти брейком Світоліна не змогла. Проте на цьому успіхи росіянки закінчилися.

Починаючи з 9-го гейму українка знову захопила ініціативу і впевнено довела матч до перемоги.

Суперницею Світоліної у чвертьфіналі стане француженка Каролін Гарсія.

Еліна Світоліна (Україна, 3) - Олена Весніна (Росія) - 6:2, 7:5

Нагадаємо, вчора Світоліна повторила досягнення 24-річної давнини, отримавши 50-ту перемогу в сезоні.