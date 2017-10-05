У Херсоні хочуть створити КП з функціями охорони

Депутати Херсонської міської ради розглянуть створення комунального підприємства «Муніципальна варта». Відповідний проект рішення опублікований на сайті ради.

Як зазначено в статуті КП, метою його створення є захист майна, забезпечення прав і законних інтересів громадян, органів місцевого самоврядування та забезпечення прав членів територіальної громади у сфері благоустрою міста. Фактично пропонується, щоб новостворене КП займалось охоронною діяльністю, слідкувало за порядком, чистотою і дотриманням норм благоустрою, популяризацією активної громадської позиції щодо збереження довкілля, пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, паркових і садибних комплексів та ін.

Також зазначено, що працівники КП матимуть транспорт, формений одяг, знаки розрізнення, посвідчення, право використовувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби у порядку і спосіб, визначені Законом України «Про охоронну діяльність». Статутний капітал КП планується встановити на рівні 300 000 гривень, які виділяються з міського бюджету.

Як зазначив у коментарі «Дню» заступник міського голови Андрій Щербина, КП, окрім охоронних послуг, має допомогти інспекції з благоустрою та контролю за санітарним станом у вирішенні проблеми стихійної торгівлі у Херсоні. Щербина зазначає, що «Муніципальна варта» не заважатиме поліції, а навпаки – допомагатиме патрульним виявляти правопорушення. Модель такої структури, взяли у Вінниці, допрацювали і адаптували для Херсона.

Варто додати, що проект створення КП «Муніципальна варта» обговорюють у Херсоні майже рік. Попередні спроби створити КП були невдалими. Подібні проекти рішення не набирали необхідної кількості голосів депутатів.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон