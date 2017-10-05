У Херсоні триває боротьба за приміщення культурного центру

Що ближче до зими, то напруженішою стає ситуація довкола культурного центру Art Hub, що розташований у приміщенні кінотеатру «Ілюзіон». Як писав «День», тут ініціативні городяни створили затишне місце для мистецьких заходів. В Art Hub відбулися десятки кінопоказів української і світової класики, засідання філософського клубу, лекції і тренінги з цікавими спікерами.

Одного дня активісти дізналися, що обласна рада хоче виселити їх із цього приміщення, яке перебуває в комунальній власності на балансі КП «Кіновідеопрокат». Офіційний аргумент влади – відсутність коштів на утримання приміщення в опалювальний період. Однак активісти Art Hub переконані, що приміщення просто хочуть продати.

Конфлікт довкола приміщення триває вже не один місяць. Останній мітинг на початку серпня, коли керівника Art Hub і працівника КП «Кіновідеопрокат» Леоніда Єжурова не пускали до приміщення «Ілюзіону», завершився викликом поліції, чиновників з ОДА, втручанням депутатів міської ради та обласної ради. Тоді домовились, що Єжуров і його творча група повинні підготувати графік заходів у рамках Art Hub і працювати на території кінотеатру до настання холодів. А в цей час міська влада ініціюватиме передачу приміщення у власність територіальної громади міста, аби зберегти історичну будівлю і підтримати культурний центр.

Невдовзі мер Херсона Володимир Миколаєнко звернувся до обласної ради з відповідним листом. Депутати профільної комісії облради розглянули звернення і дійшли висновку, що передачу будівлі «вважають недоцільною». Без жодних додаткових пояснень. «Цим листом обласна рада підтверджує або те, що зможе знайти необхідне фінансування на підтримку об’єкта (до речі, ніхто так і не відповів документально, скільки саме грошей треба), або навпаки, що вже в жовтні будуть нові спроби (і скоріше знову силами «Кіновідеопрокату») знищити центр, на короткий час консервація об’єкта і початок будівельних робіт… Гірше, ніж зараз (нагадаю, що я навіть частково зарплатні не отримаю), не могло би бути у будь-якому випадку», – вважає Леонід Єжуров.

У коментарях до цього допису Єжурова у Facebook розпочалася жвава дискусія. Можна помітити просту позицію людей, близьких до керівництва облради: приміщення не віддамо, тому що не хочемо, але й гарантувати, що там залишиться культурний центр, теж не можемо. Представники міської влади повторюють: готові прийняти будівлю і вказують на недолугість обласних депутатів. Фактично Art Hub став заручником значно більшого політичного протистояння між керівництвом міста і обласною радою. І чи залишиться цей культурний осередок на звичному місці – поки ніхто сказати не може.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон