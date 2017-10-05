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Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник

У Калинівці ще відбувається поодинока детонація боєприпасів, осередків горіння немає, - ДСНС

5 жовтня, 2017 - 10:28
Зображення із сайту ДСНС

З початку ліквідації наслідків вибухів боєприпасів у місті Калинівка Вінницької області станом на ранок 5 жовтня досі спостерігається поодинока детонація, повідомляє прес-служба ДСНС України.

"Станом на 7 год. 5 жовтня відкритих осередків горіння немає, спостерігалася поодинока детонація боєприпасів," - йдеться в повідомленні.

Зокрема, обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 19,255 тис. га території, виявлено та вилучено 1 тис. 102 вибухонебезпечних предметів. 

Наразі залишається закритим рух повітряного транспорту в радіусі 5 км від м. Калинівка,  проводиться очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів у 5–ти кілометровій зоні навколо арсеналу.

 

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