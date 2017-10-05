У Києві побили ініціаторів акції проти підвищення тарифів ЖКГ

У четвер, 5-го жовтня, о 10-тій годині ранку під стінами Голосіївської РДА відбулався акція протесту "Скажімо "НІ!" комунальному безладу!" проти неякісних комунальних послуг та необґрунтованого підвищення вдвічі квартплати київською владою влітку цього року.

Про це на своїй сторінці повідомив голова правління Центру захисту прав громади Голосієва Арсеній Пушкаренко.

За інформацією Пушкаренка, акція небайдужих киян вже викликала неабиякий спротив місцевої влади, яка вдалася до силових дій та залякування громадських активістів – організаторів протестних зборів. Так ввечері 3-го жовтня невідомі особи побили активіста "Центру захисту прав громади Голосієва" Володимира Крайницького, який в цей час розповсюджував серед мешканців району запрошення на мітинг проти високих цін не неякісні комунальні послуги.

"Ці хуліганські дії свідчать, що влада боїться почути реальну оцінку громади району щодо реального стану справ у житлово-комунальному господарстві району", - заявив Арсеній Пушкаренко.

Він поінформував, що постраждалий від побиття невідомими Володимир Крайницький вже написав заяву до Голосіївського відділу Національної поліції, а його адвокатом у справі став відомий правозахисник, екс-дисидент, екс-боєць добровольчого батальйону "Айдар" та голова ГО "Ветеранська взаємодопомога" Іван Макар.

Арсеній Пушкаренко закликав усіх небайдужих киян, попри усі погрози та залякування з боку представників столичної влади, прийти на збори громади Голосієва "Скажімо "НІ!" комунальному безладу!" 5-го жовтня, о 10.00, до будівлі Голосіївської РДА, за адресою проспект Голосіївський,42 (біля метро "Деміївська").

"Ці ледарі та злодюжки бояться нести відповідальність перед громадою за свої корупційні схеми, за сотні мільйонів гривень, наших з вами грошей які ми щомісячно сплачуємо за квартплату, які розкрадаються!", - заявив Арсеній Пушкаренко у зверненні Центру захисту прав громади Голосієва, розповсюдженому в мережі Facebook.

Перед тим на сторінці "Збережемо Голосієво" у Facebook повідомлялося, що активіст Центру захисту прав громади Голосієва Володимир Крайницький відправив в Київраду незвичайну посилку - він зібрав у біля свого будинку опале листя у великий мішок, що вже кілька тижнів не прибирається і відправив цю посилку-протест Новою поштою Секретарю Київради, депутату від Голосіївського району Володимиру Прокопіву. Володимир Крайницький хотів ще раз звернути увагу депутатів на вкрай низьку якість послуг ЖКГ, що отримують жителі його та сусідніх будинків.

Раніше "День" повідомляв, що у Києві оскаржуватимуть в суді підвищення тарифів на квартплату.