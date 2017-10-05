У Києві заборонили вигул собак і котів біля лікарень та шкіл

В українській столиці заборонили тримання та вигул домашніх собак і котів на територіях навчальних закладів та медичних установ.

Про це передає УНІАН.

Відповідні зміни Київрада внесла сьогодні на своєму засіданні у попереднє рішення про врегулювання питань утримання та поводження з тваринами в місті від 29 травня 2017 року, додавши пункт, що обмежує місця вигулу собак і котів.

За це проголосували 86 із 94 депутатів.

Таке рішення прийнято зважаючи на численні звернення, скарги лікарів, пацієнтів та освітян.

"Досить часто власники тварин не в змозі попередити неочікувану поведінку своїх улюбленців, які лякають і кусають хворих, їх відвідувачів, дітей, школярів. Більш того, деякі власники собак та котів не зважають на норму закону "Про збереження санітарного та епідеміологічного благополуччя…", - йдеться в поясненні до рішення.