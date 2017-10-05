У Львові продавчині, причетній до масового отруєння людей рибою, обрали міру запобіжного заходу

Згідно з повідомленням відділу комунікації поліції Львівської області, 48-річній жінці, котра в антисанітарних умовах у гаражах виготовляла рибу гарячого копчення, а потім без жодних дозволів продавала на Привокзальному ринку, Франківський суд Львова обрав міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт терміном на шістдесят діб.

Нагадаємо, що унаслідок вживання неякісної продукції, придбаної в горе-господині на ринку 21 вересня, по медичну допомогу звернулася 71 особа. Лікування у стаціонарі Львівської інфекційної лікарні проходили 68 потерпілих (серед них – семеро дітей). Усім отруєним виставили діагноз «сальмонельоз».

Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Їй загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.