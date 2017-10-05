У НАТО підтримали ідею миротворців ООН на всій території ОРДЛО

Миротворці ООН повинні бути розміщені по всій території конфлікту на Донбасі.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, миротворці повинні здійснювати патрулювання по всій зоні конфлікту, в тому числі на кордоні з Росією і в окупованих районах Донецької та Луганської областей.

"Ми вітаємо всі ідеї і пропозиції, які можуть допомогти нам у виконанні Мінських угод, зокрема, дотриманні перемир’я і відведенні важких озброєнь" - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, 5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ

20 вересня президент Петро Порошенко звернувся до Ради безпеки ООН з приводу розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН він наголосив, що миротворча місія ООН повинна бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу включаючи кордон.