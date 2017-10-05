У парламенті Канади остаточно ухвалили "акт Магнітського"

Федеральний парламент Канади ухвалив у третьому і остаточному читанні так званий «акт Магнітського», який дозволяє накладати санкції на порушників прав людини по всьому світу, у тому числі – в Росії.

Законопроект підтримало 277 депутатів, повідомляє Укрінформ.

Для набуття ним чинності залишилося отримати підпис генерал-губернатора, що має статися уже найближчими днями.

Протягом тривалого обговорення цього законопроекту, що триває у Канаді вже більше року, автори поширили його дію не лише на чиновників-корупціонерів у Росії, а на осіб, задіяних у порушеннях прав людини, незалежно від їх громадянства чи країни проживання.

Хоча нинішня редакція законопроекту не виділяє окремо Росію, прикметно, що саме у Москві він викликав найбільше обурення. У посольстві РФ навіть пригрозили Оттаві «контрдіями» у випадку ухвалення.

Як відомо, російський адвокат Сергій Магнітський загинув у Росії 16 листопада 2009 року, перебуваючи під арештом, після викриття корупційних злодіянь вищого керівництва держави. США ще у 2012 році запровадили санкції проти російських чиновників, яких підозрюють у порушенні прав людини. Згодом подібний закон ухвалив Європарламент, Естонія та Великобританія. Однак, колишній міністр закордонних справ Канади Стефан Діон неодноразово заявляв, що чинного законодавства Канади достатньо для накладення заборони на в’їзд до країни небажаним особам, тож потреби у нових законах немає. Все ж верхня палата парламенту Канади кілька місяців тому ухвалила відповідний законопроект, а сьогодні він отримав схвалення і нижньої.

Нагадаємо, в Європарламенті закликають ЄС розширити перелік економічних та персональних санкцій проти Росії та осіб, які причетні до переслідування кримських татар, а також інших українських заручників Кремля.